Kazada ölen minik Emirhan, yeni rapora göre 'kusursuz' - Son Dakika
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Kazada ölen minik Emirhan, yeni rapora göre 'kusursuz'

09.08.2022 09:53
Kazada ölen minik Emirhan, yeni rapora göre 'kusursuz'

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, ehliyetsiz Arzu Döş'ün (39) otomobiliyle İbrahim Dal'a (50) ait park halindeki otobüsün arasında sıkışan ve ilk bilirkişi raporunda 'kusurlu' bulunan Emirhan Çoğalan'ın (2) öldüğü kazayla ilgili yeni rapor hazırlandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, ehliyetsiz Arzu Döş'ün (39) otomobiliyle İbrahim Dal'a (50) ait park halindeki otobüsün arasında sıkışan ve ilk bilirkişi raporunda 'kusurlu' bulunan Emirhan Çoğalan'ın (2) öldüğü kazayla ilgili yeni rapor hazırlandı. 3 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda Döş, yüzde 75 asli; Dal ise yüzde 25 tali kusurlu bulundu. Emirhan ve ebeveynlerinin de kazada kusurlarının bulunmadığı belirtildi.

Karşıyaka ilçesinde, geçen yıl 27 Mayıs'ta, Saadet- Mustafa Çoğalan (35) çiftinin çocukları olan ve evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Emirhan'a, ehliyetsiz Arzu Döş'ün manevra yaptığı 35 ALP 548 plakalı otomobil çarptı. Otomobil ile kaldırımda park halindeki İbrahim Dal'a ait 35 S 02234 plakalı servis otobüsünün arasında sıkışan Emirhan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından tutuklanan Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK RAPORDAKİ KUSUR, İDDİANAMEDE YER ALMADIHazırlanan ilk bilirkişi raporunda, Emirhan'ın kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Emirhan'ın 'yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığı açıklandı. DHA'nın haberi sonrası kamuoyunda tepki oluştu. Bilirkişi raporunda, Emirhan'ın da kusurlu bulunmasına rağmen iddianamede buna değinilmedi. Açılan davada Döş'ün yanı sıra kaldırımda park halindeki servis otobüsünün sahibi Dal hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.YARGILAMA BAŞLADITutuksuz sanıklar, ilk kez şubatta, Karşıyaka 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanıklardan Arzu Döş, Emirhan'ın aniden önüne çıktığını savundu. Diğer sanık İbrahim Dal ise "Aracımı olay günü evimin önünde tekerleklerin bir kısmı kaldırımda olacak şekilde park ettim. Daha sonra eve çıktım. Bağrışmalar gelince dışarı çıktığıma kucakta bir çocuk gördüm. Çocuk araçların arasında sıkışmış değildi" dedi.Emirhan'ın annesi Saadet Çoğalan da Döş'ün akülü arabaya çarptıktan sonra yeniden gaza basıp, Emirhan'ın ölümüne neden olduğunu söyledi.Baba Mustafa Çoğalan da sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.YENİ RAPORDA EMİRHAN'A KUSUR VERİLMEDİ

Öte yandan Emirhan Çoğalan'ın öldüğü kazayla ilgili mahkeme, ailenin talebi üzerine yeni rapor hazırlanmasını istedi. 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan raporda, bu defa 2918 sayılı 'Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği'ne göre, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasında Döş, yüzde 75 asli kusurlu; park halindeki servis otobüsünün sahibi Dal'ın ise yüzde 25 tali kusurlu bulundu. Minik Emirhan ve ebeveynlerinin ise kazada kusurlarının olmadığı belirtildi.


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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Çocuk, Güncel, Son Dakika

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