Cinayetten aranan şüpheli polisin takibiyle yakalandı - Son Dakika
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Cinayetten aranan şüpheli polisin takibiyle yakalandı

11.08.2022 02:58
Cinayetten aranan şüpheli polisin takibiyle yakalandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 23 yıl 9 ay hapis cezası olan C.S., polis ekiplerince yaşanan takip sonrasında yakalandı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 23 yıl 9 ay hapis cezası olan C.S., polis ekiplerince yaşanan takip sonrasında yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 23 yıl 9 ay kasten öldürme suçundan hapis cezası olan ve aranan C.S.'nin Yamanlar Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli C.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerini gören C.S., bir otomobile binerek kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile C.S. arasında yaşanan takip Örnekköy Mahallesi'nde son buldu. Ekipler tarafından yakalanan C.S., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. C.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Karşıyaka, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinayetten aranan şüpheli polisin takibiyle yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cinayetten aranan şüpheli polisin takibiyle yakalandı - Son Dakika
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