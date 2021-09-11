İzmir'in Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
Seyirtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, iki su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Kaynak: AA
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