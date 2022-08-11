İzmir'de erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

11.08.2022 13:25
İzmir'de erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay dün akşam saatlerinde Dedebaşı Mahallesi 6152 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gül İ. (37) ve erkek arkadaşı olduğu öğrenilen M.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından M.B., belinden çıkardığı tabancasıyla kadına ateş açarak olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan kadın, sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gül İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan M.B., bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Karşıyaka ile Somaspor yenişemedi Karşıyaka ile Somaspor yenişemedi Sevgilisinin sokak ortasında vurduğu Gül, ağır yaralı Sevgilisinin sokak ortasında vurduğu Gül, ağır yaralı
Kaynak: İHA

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
13:02 Bakan Soylu duyurdu: PKK'lı terörist, 2 kiloya yakın C-4 patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla yakalandı
12:48 Kanarya, Çekya'da tur peşinde! İşte Slovacko-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
12:25 Tac Mahal Ödül Töreni'nde 'En iyi haber sitesi' ödülü Haberler.com'un oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:26:20. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement