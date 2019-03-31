İzmir'in Kemalpaşa İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Rıdvan...
2 saat önce
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Rıdvan Karakayalı kazandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Rıdvan Karakayalı kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Rıdvan Karakayalı 30 bin 684, AK Parti adayı Arif Uğurli 30 bin 189, Saadet Partisi adayı Mehmet Ali Özüdoğru 5 bin 619 oy aldı.
Karakayalı'nın öz geçmişi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 24 Ocak 1958'de doğan Rıdvan Karakayalı, ilk, orta ve lise eğitimini ilçede tamamladı. 1979'da İzmir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünden mezun olan Karakayalı, 1979-1980 eğitim-öğretim yılında öğretmen olarak göreve başladı.
2005'de emekli olan Karakayalı, siyasete Cumhuriyet Halk Partisinde başladı. Karakayalı evli ve 1 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:14 Kaynak: AA
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