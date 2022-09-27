Soğukpınar Mahallesi 318 Sokak'ta H.B. (26) ile S.Y. (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

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