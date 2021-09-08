İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
Dereköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevresinde yerleşim yeri bulunmayan ancak ormanlık arazinin girişinde başlayan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Kaynak: AA
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