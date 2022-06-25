Son dakika haberleri | İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

25.06.2022 16:37

Son dakika habere göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ovacık Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.

Sarp bir arazide etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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