Son dakika haberleri | İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Ovacık Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.
Sarp bir arazide etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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