İzmir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

07.08.2022 19:55
İzmir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.Ç'nin kullandığı 45 TJ 816 otomobille karşı yönden gelen B.Y. idaresindeki 35 PBH 58 plakalı yolcu minibüsü, Kemalpaşa-İzmir kara yolu Meltem Virajı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak şarampole savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan 3, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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