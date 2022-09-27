İzmir'de 2300 litre kaçak içki ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan bir panelvanda 2300 litre bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte ve kaçak içkinin kullanımının engellemesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir kişinin bandrolsüz içki sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma, Kemalpaşa Akalan gişelerinde şüpheli G.Y'nin kullandığı panelvanı durdurdu.
Araçta yapılan aramada tank ve bidonlarda 2300 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi.
Araç sürücüsü G.Y. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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