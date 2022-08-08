İZMİR'DE TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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İZMİR'DE TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI

08.08.2022 10:43

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa - İzmir yolu Meltem Virajı mevkiinde meydana geldi. A.Ç. yönetiminde İzmir istikametine seyir halinde olan 45 TJ 816 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı yönden gelen B.Y. idaresindeki 35 PBH 58 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla attıktan sonra şarampole savrularak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinde 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışması sonrası tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZMİR'DE TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İZMİR'DE TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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