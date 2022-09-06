İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

06.09.2022 21:02
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 2 uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki 2 uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül Mahallesi'nde bulunan bir evin teras katında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Dron destekli operasyonda terasta saksıda ekili 4 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adresteki İ.A, İ.E.A. ve Ö.E. gözaltına alındı.

Soğukpınar Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde de 3 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan A.Ş.G. ile H.G. emniyete götürüldü.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kemalpaşa, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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