Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

08.09.2022 12:02
Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkan Vekili Mehmet Türkmen, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aktekin, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunumları sonrası saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Türkmen birer konuşma yaptı.

Tebriklerin kabulü sonrası tören sona erdi.

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Kaynak: AA

Milletvekili, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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