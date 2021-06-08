İzmir'in kentli kadınlarına 250 bin sebze fidesi dağıtıldı - Son Dakika

12 nisan tarihinde 330 bin fidenin dağıtılmasının ardından gelen yoğun talep ve memnuniyet neticesinde 250 bin fide daha Kentli kadınlarla buluştu.

İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger'in katıldığı etkinlikle bütçesi tamamen Bakanlığımız tarafından karşılanan, TİGEM' in ürettiği 250 bin adet fide, Kentli Kadınlarımıza dağıtılmaya başlandı. 2. Dağıtımımız kapsamında 30 ilçemizde İlçe müdürlüklerimiz kanalıyla dağıtımı yapılan fideler balkonlarda, bahçelerde, saksılarda toprakla buluşacak.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger dağıtımda yaptığı konuşmada İzmir'in tarımda öncü şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak "Sebze fidesi ve meyve fidanı yetiştiriciliğinde de öncü il konumundayız. 2021 yılında yaklaşık 2 milyon fideyi Valiliğimizin himayesinde, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinasyonunda toprakla buluşturmuş olacağız. Bugün de burada 250 bin domates fidesinin dağıtımını başlattık. Ben İzmir tarımına ve İzmirli çiftçilerimize, balkonunda, bahçesinde bu fideleri üretecek, ürün elde edecek olan kadınlarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Fidelerden toplam yaklaşık 1 milyon kg ürün elde edilecek

İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Yarımcısı Oktay Darcan ise; İzmir'de tarım alanında 2021 yılında uygulamaya koyulan projelerle tarımda 200 milyon TL'lik bir katma değer beklediklerini belirterek "Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlik Türkiye tarımına İzmir'in izini bırakacak 35 projeden bir tanesinin devamı niteliğinde. Bundan yaklaşık 2 ay önce bu projenin ilk adımı olarak 320 bin adet fideyi İzmir'de 15 bin kentli kadınla buluşturmuştuk. Kentli kadınların memnuniyetini iletmesinin ve yoğun bir şekilde devamını talep etmesinin ardından bugün 250 bin adet fidenin daha 30 ilçemizde dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Pandemide tarımın değeri daha iyi anlaşıldı. Biz de pandemi önlemleriyle yaşadığımız bu günlerde kentli kadınların, çocukları ve aileleriyle beraber tarımsal üretimin verdiği hazzı yaşamalarını ve tarıma dokunmalarını istedik. Dağıttığımız fidelerden toplam yaklaşık 1 milyon kg ürün elde edilecek. Kentli kadınlar ve aileler balkonlarında, bahçelerinde, taraçalarında bu ürünleri elleriyle hasat edip sofralarına götürmenin mutluluğunu yaşayacaklar" dedi. Darcan "buradan tüm etkinliklerimize destek veren Bakanlığımıza, Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

2021 yılında İzmir, Ankara ve İstanbul İllerinde yürütülecek olan "Yerli ve Milli Çeşitleri İzmirli Kadınlarla Kentte; Taraçada Balkonda, Kırsalda; Bahçede Tarlada Toprakla Buluşturuyoruz Projesi" ve Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'nin teşrifleriyle lansmanını yapılan "Yerli ve Milli Çeşitleri Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında İzmir'de yaklaşık 2 milyon fide toprakla buluştu.