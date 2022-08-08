Kaza, dün gece Bergama Ayazkent Mahallesi ile Kınık Poyracık Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Poyracık'tan Ayazkent'e seyir halinde olan Ege Altuğ (30) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi ile yan yoldaki araziye savruldu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Altuğ'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Poyracık, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'de kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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