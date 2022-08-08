İzmir'de kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

08.08.2022 22:29
İzmir'de kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yan yoldaki araziye savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Kınık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yan yoldaki araziye savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece Bergama Ayazkent Mahallesi ile Kınık Poyracık Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Poyracık'tan Ayazkent'e seyir halinde olan Ege Altuğ (30) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi ile yan yoldaki araziye savruldu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Altuğ'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Poyracık, Bergama, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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