Poyracık Mahallesi'nde Eymen ve Ömer Pala'dan dün öğleden sonra haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine AFAD , jandarma ve polis ekipleri iki kardeş için arama çalışması başlatmıştı.

Seyit Torun'dan Tunç Soyer'e Destek: 'Bu Kadar mı Rahatsız Oldunuz İzmir'in Kurtuluş Coşkusundan'

Kaynak: AA

Ömer Pala, Poyracık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de yangın söndürme göletinde boğulan kardeşler toprağa verildi - Son Dakika

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