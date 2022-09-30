İzmir'de yangın söndürme göletinde boğulan kardeşler toprağa verildi - Son Dakika
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İzmir'de yangın söndürme göletinde boğulan kardeşler toprağa verildi

30.09.2022 19:09
İzmir'de yangın söndürme göletinde boğulan kardeşler toprağa verildi

İzmir'in Kınık ilçesinde, serinlemek için girdikleri yangın söndürme göletinde boğulan 10 ve 12 yaşındaki 2 kardeşin cenazeleri defnedildi.

İzmir'in Kınık ilçesinde, serinlemek için girdikleri yangın söndürme göletinde boğulan 10 ve 12 yaşındaki 2 kardeşin cenazeleri defnedildi.

Eymen ve Ömer Pala'nın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan aile tarafından teslim alınarak Kınık'ın Poyracık Mahallesi'ndeki taziye evine getirildi.

Anne Nursen ve baba Saadettin Pala, çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kardeşlerin cenazeleri, helallik alınıp dua okunduktan sonra Poyracık Mezarlığı'na götürüldü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından iki kardeşin cenazeleri, mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

Kardeşlerin, sünnet düğünlerinde kendilerine hediye edilen oğlak için ormanlık alana ot toplamak amacıyla gittiği öğrenildi.

Poyracık Mahallesi'nde Eymen ve Ömer Pala'dan dün öğleden sonra haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri iki kardeş için arama çalışması başlatmıştı.

Kardeşlerin elbiselerinin yangın söndürme göletinin kenarında bulunması üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, kardeşlerin cansız bedenlerini göletten çıkarmıştı.

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Kaynak: AA

Ömer Pala, Poyracık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de yangın söndürme göletinde boğulan kardeşler toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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