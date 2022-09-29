Bölgeye İzmir İl AFAD Müdürlüğü Arama Kurtarma ekiplerinin yanı sıra polis, jandarma ve İzmir itfaiyesinin su altı arama ekipleri de sevk edildi. Ekipler kardeşlerin cansız bedeni göletten çıkardı.

Kaynak: AA

Jandarma, Poyracık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de yangın söndürme göletine giren kardeşler boğuldu - Son Dakika

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