İzmir'in Kiraz İlçesi'nde Kar Yağışı
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İzmir'in Kiraz ilçesinde, yüksek kesimlerinde yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu.
İzmir
'in Kiraz ilçesinde, yüksek kesimlerinde yağmurun ardından kar yağışı etkili oldu.
Kiraz ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Ahmetler, Ören
, Cevizli
ve Bahçearası mahallelerinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar
kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaşırken, Kiraz Belediyesi
'ne bağlı, 1 Greyder, 2 kepçe ve 7 personel yollarda tuzlama çalışması yaptı. Kiraz'a bağlı diğer mahalle yollarında da tuzlama ve kar küreme temizleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:35 Kaynak: DHA
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