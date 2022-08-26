Kiraz'da 10 kilo esrar ve 54 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Kiraz'da 10 kilo esrar ve 54 kök Hint keneviri ele geçirildi

26.08.2022 15:00
Kiraz'da 10 kilo esrar ve 54 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'in Kiraz ilçesinde 10 kilogram esrar ve 54 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde 10 kilogram esrar ve 54 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesinde yaşayan M.C'nin evinin önündeki bahçede Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine belirtilen adrese baskın yaptı.

Bahçede ve şüphelinin ikametindeki aramalarda 54 kök Hint keneviri ve 10 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.C. ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Hisarcık, İzmir, Kiraz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiraz'da 10 kilo esrar ve 54 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kiraz'da 10 kilo esrar ve 54 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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