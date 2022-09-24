Kiraz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kiraz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

24.09.2022 19:58
Kiraz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.G'nin evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 630 gram esrar ele geçirildi.

Öte yandan operasyonda uyuşturucu kullanıcısı olduğu tespit E.Z. de gözaltına alındı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 5 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kiraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiraz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kiraz'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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