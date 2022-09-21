İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

21.09.2022 16:06

İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de makilik alanda yangın

İZMİR İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 14.27'de ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi sınırlarında bulunan makilik alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

Kiraz, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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