İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de makilik alanda yangın
İZMİR İzmir'in Kiraz ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın saat 14.27'de ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi sınırlarında bulunan makilik alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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