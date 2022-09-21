Yangın saat 14.27'de ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi sınırlarında bulunan makilik alanda çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

Kiraz, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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