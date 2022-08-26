Evinde 10 kilogram esrarla yakalanan zehir taciri tutuklandı - Son Dakika
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Evinde 10 kilogram esrarla yakalanan zehir taciri tutuklandı

26.08.2022 22:34
Evinde 10 kilogram esrarla yakalanan zehir taciri tutuklandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde polis ekipleri tarafından dron destekli operasyonda evinde 10 kilogram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde polis ekipleri tarafından dron destekli operasyonda evinde 10 kilogram esrar maddesi ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan çalışmalar sırasında Kiraz ilçesinde, kırsal alanda bulunan M.C. adlı şahsa ait bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, önceden belirlediği adrese dron destekli operasyon düzenledi. Operasyonda zehir tacirinin tarlasında 54 kök Hint keneviri ve ikametinde 10 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri imha edilmek üzere ekipler tarafından tek tek söküldü. Adrese gerçekleştirilen operasyon ise havadan dron ile görüntülendi.

Tarlasında Hint keneviri yetiştiren ve adresinde 10 kilogram esrar ele geçirilen M.C. adlı şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Kiraz, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinde 10 kilogram esrarla yakalanan zehir taciri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinde 10 kilogram esrarla yakalanan zehir taciri tutuklandı - Son Dakika
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