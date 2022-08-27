İzmir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

27.08.2022 02:46
İzmir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde, polisin drone destekli operasyonunda evinde 10 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, polisin drone destekli operasyonunda evinde 10 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, M.C'nin Kiraz ilçesinde kırsal alandaki evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Drone destekli operasyonda polis ekipleri evin bahçesinde 54 kök Hint keneviri tespit etti. Ayrıca evde yapılan aramada 10 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan M.C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Kiraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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