Drone destekli operasyonda polis ekipleri evin bahçesinde 54 kök Hint keneviri tespit etti. Ayrıca evde yapılan aramada 10 kilogram esrar bulundu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kiraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

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