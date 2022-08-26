İl Emniyet Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.C.'nin evi ile bahçesinde uyuşturucu bulunduğunu öğrendi. Harekete geçen ekipler, dün dron destekli operasyon yaptı. Polisin aramasında, 9 kilo 644 gram esrar ele geçirildi. M.C. gözaltına alınırken, esrara da imha edilmek üzere el koyuldu. M.C.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › İzmir'de 9,5 kilo esrara 1 gözaltı - Son Dakika

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