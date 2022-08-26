İzmir'de 9,5 kilo esrara 1 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de 9,5 kilo esrara 1 gözaltı

26.08.2022 12:42
İzmir'de 9,5 kilo esrara 1 gözaltı

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, polisin düzenlediği baskında 9 kilo 644 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde, polisin düzenlediği baskında 9 kilo 644 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, M.C.'nin evi ile bahçesinde uyuşturucu bulunduğunu öğrendi. Harekete geçen ekipler, dün dron destekli operasyon yaptı. Polisin aramasında, 9 kilo 644 gram esrar ele geçirildi. M.C. gözaltına alınırken, esrara da imha edilmek üzere el koyuldu. M.C.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 9,5 kilo esrara 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 9,5 kilo esrara 1 gözaltı - Son Dakika
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