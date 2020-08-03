İzmir'in Kiraz ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın 1 saatte söndürüldü - Son Dakika

İZMİR'in Kiraz ilçesine bağlı Karaburç Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkan yangın orman işçilerinin başlattığı, mahalleli ve belediye ekiplerinin destek verdiği çalışmalarla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Kiraz'a bağlı Yukarı Karaburç Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 100 metre mesafede çıkan yangında yükselen alev ve dumanı gören mahalleli durumu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen orman işçileri 4 arazöz ile karadan, 1 helikopter ile de havadan söndürme çalışması başlattı.

Çalışmalara mahalleli ve Kiraz Belediyesi ekipleri su tankeri ile destek verdi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü.Söndürme çalışmalarına katılan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar yaptığı açıklamada, "Orman Bakanlığımızın helikopter destekli orman yangın arazözleri ile belediye su tankerlerimizle, söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Karaburç Mahallemize geçmiş olsun" dedi.

Karaburç Muhtarı Ahmet Dana ise çıkan yangında emeği geçen tüm vatandaşlara teşekkür etti.