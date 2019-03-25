İzmir'in Kıyı İlçeleri Daha Mutlu Olacak

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Rifat Mutlu, İzmir'in kıyı ilçeleri olan Seferihisar ve Narlıdere'de esnafı ziyaret ederken, Güzelbahçe'de ise Yarımada Güçbirliği Derneği ile buluştu. Vatan Partisi MKK Üyesi ve Güzelbahçe Eski Kurucu Belediye Başkanı Hülya Yarbuz'un da katıldığı buluşmada Güzelbahçe'nin sorunları tartışıldı. Mutlu, Güzelbahçe için yapacaklarını anlattı.

Mutlu, bu kez ise bir gününü İzmir'in kıyı ilçeleri olan Seferihisar, Güzelbahçe ve Narlıdere'ye ayırdı.

Mutlu, programı doğrultusunda ilk olarak Vatan Partisi Seferihisar Belediye Başkan Adayı Veli Bozkaya ile birlikte Seferihisar esnafını tek tek dolaşarak onların sorunlarını dinledi. Mutlu, ranta mahkum edilen Seferihisar'ı üretimin merkezi olan bir kıyı ilçesi haline getireceklerinisöyledi. Mutlu, Seferihisar'dan sonra Güzelbahçe'ye geçerek Yarımada Güçbirliği Derneği'ni ziyaret etti. Vatan Partisi Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Cengiz Erşen ve Vatan Partisi MKK Üyesi Güzelbahçe Eski Kurucu Belediye Başkanı Hülya Yarbuz ile birlikte yapılan ziyarette Mutlu, Güzelbahçe'nin sorunlarını bir de dernek yönetiminden dinledi. Vatan Partisi'nin Güzelbahçe için yapacaklarını anlattı. Kıyı ilçelerde Mutlu'nun son durağı ise Narlıdere oldu. Vatan Partisi Narlıdere Belediye Başkan Adayı İsa Şenol ile birlikte Narlıdere esnafını ziyaret eden Mutlu'nun yaşlı bir vatandaşın elini öpmesi dikkat çekti. Mutlu, bir kez daha yaşlılara ve dezavantajlı gruplara öncelik vereceğini vurguladı.