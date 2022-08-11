İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti

11.08.2022 13:18
İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi Özarslan, hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde 29 Temmuz'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla başından vurduğu Ezgi Özarslan, hayatını kaybetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi süren ve 31 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşen Özarslan (31) kurtarılamadı.

Kadının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle organlarının bağışlanamadığı belirtildi.

Konak ilçesinde 29 Temmuz'da Ezgi Özarslan, iş yerine gelen eşi D.Ö. tarafından tabancayla başından vurulmuştu.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma sürüyor.

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Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de eşinin tabancayla vurduğu kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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