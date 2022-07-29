İzmir'de amatör balıkçıların yer kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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İzmir'de amatör balıkçıların yer kavgasında 1 kişi öldü

29.07.2022 13:27

İzmir'in Konak ilçesinde, amatör balıkçılar arasında çıkan "yer tutma" kavgasında tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde, amatör balıkçılar arasında çıkan "yer tutma" kavgasında tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Karataş Gün Batımı İskelesi'nde oltayla balık avlayan Saim Baş (59) ile S.A. arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü.

Kavganın ardından buradan ayrılan S.A, bir süre sonra olay yerine tabancayla döndü. Saim Baş'a ateş eden S.A, daha sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Saim Baş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli S.A'yı yakaladı.

Baş'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Karataş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de amatör balıkçıların yer kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de amatör balıkçıların yer kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika
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