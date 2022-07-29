Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Saim Baş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavganın ardından buradan ayrılan S.A, bir süre sonra olay yerine tabancayla döndü. Saim Baş'a ateş eden S.A, daha sonra kaçtı.

Kaynak: AA

Karataş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de amatör balıkçıların yer kavgasında 1 kişi öldü - Son Dakika

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