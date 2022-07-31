İzmir'de bir kadın eşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kamu çalışanı E.Ö'nün boşanma aşamasında olduğu eşi D.Ö, önceki gün kadının Mersinli Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki iş yerine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonucu D.Ö, tabancayla karısına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan E.Ö. 112 Acil Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

E.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan D.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan E.Ö'nün daha önce de D.Ö. tarafından balkondan aşağıya atılarak yaralandığı öğrenildi.