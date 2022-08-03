Anne Ç.A'nın KADES uygulamasından yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zeybek Mahallesi'nde yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen B.A (24) ile aynı evde yaşayan annesi Ç.A. ve kız kardeşi T.A. arasında tartışma yaşandı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Annesi ve kız kardeşinin bulunduğu evde yangın çıkaran kişi yakalandı - Son Dakika

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