İzmir'de tuhaf intihar girişimi! Ayaklarının altına İsrail bayrağını, eline de Türk bayrağını alıp başına tabanca dayadı

İzmir'in Konak ilçesinde bir şahıs, aracını yol ortasına bırakıp başına tabanca dayadı. Ayağının altında İsrail bayrağı olan ve bir elinde de Türk bayrağı bulunan şahsa çok sayıda polis müdahale etti. Ekiplerin ikna çabaları sonucu, şahıs yaklaşık 2 saat sürdürdüğü eylemini sonlandırdı.

ARAÇTAN İNİP SİLAHA SARILDI

Konak ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'na saat 13.00 sıralarında otomobili ile gelen bir kişi, araçtan inip, elindeki İsrail bayrağını yere serdi. Daha sonra eline Türk bayrağı alan isminin Muhammet olduğu öğrenilen kişi, başına tabanca dayadı. Bunun üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu, şahıs yaklaşık 2 saat sürdürdüğü eylemini sonlandırdı.

Olay yerinden kareler;