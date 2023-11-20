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İzmir'de tuhaf intihar girişimi! Ayaklarının altına İsrail bayrağını, eline de Türk bayrağını alıp başına tabanca dayadı - Son Dakika

İzmir'de tuhaf intihar girişimi! Ayaklarının altına İsrail bayrağını, eline de Türk bayrağını alıp başına tabanca dayadı

İzmir'in Konak ilçesinde ayağının altında İsrail bayrağı ve bir elinde de Türk bayrağı bulunan şahıs, sokak ortasında başına silah dayadı. Garip intihar girişimi sonrası harekete geçen polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu, şahıs yaklaşık 2 saat sürdürdüğü eylemini sona erdirdi.

20.11.2023 13:11  - Güncelleme: 13:27

İzmir'in Konak ilçesinde bir şahıs, aracını yol ortasına bırakıp başına tabanca dayadı. Ayağının altında İsrail bayrağı olan ve bir elinde de Türk bayrağı bulunan şahsa çok sayıda polis müdahale etti. Ekiplerin ikna çabaları sonucu, şahıs yaklaşık 2 saat sürdürdüğü eylemini sonlandırdı.

ARAÇTAN İNİP SİLAHA SARILDI

Konak ilçesi Cumhuriyet Bulvarı'na saat 13.00 sıralarında otomobili ile gelen bir kişi, araçtan inip, elindeki İsrail bayrağını yere serdi. Daha sonra eline Türk bayrağı alan isminin Muhammet olduğu öğrenilen kişi, başına tabanca dayadı. Bunun üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu, şahıs yaklaşık 2 saat sürdürdüğü eylemini sonlandırdı.

Olay yerinden kareler;

Ayaklarının altına İsrail bayrağını alan şahıs başına silah dayadı! Ekiplerin ikna çalışması sürüyor
Ayaklarının altına İsrail bayrağını alan şahıs başına silah dayadı! Ekiplerin ikna çalışması sürüyor
Kaynak: İHA

İsrail, İzmir, Olaylar, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de tuhaf intihar girişimi! Ayaklarının altına İsrail bayrağını, eline de Türk bayrağını alıp başına tabanca dayadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de tuhaf intihar girişimi! Ayaklarının altına İsrail bayrağını, eline de Türk bayrağını alıp başına tabanca dayadı - Son Dakika
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