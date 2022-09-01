İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan kişi tutuklandı

01.09.2022 11:24
İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbederek bıçaklayan zanlı cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbederek bıçaklayan zanlı cezaevine gönderildi.

Lale Mahallesi'nde 30 Ağustos gecesi ziyarete gittikleri arkadaşlarının evinde Havva Ç'yi (20) darbettiği ve vücudunun birçok yerinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.D'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Havva Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de birlikte yaşadığı kadını bıçaklayan kişi tutuklandı - Son Dakika
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