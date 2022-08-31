Alınan bilgiye göre, bir süredir aynı evde yaşayan E.D. (21) ile Havva Ç. (20), Lale Mahallesi'nde bir arkadaşlarına ait evde tartıştı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de birlikte yaşadığı kişinin bıçakladığı kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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