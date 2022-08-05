BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN VURULAN EZGİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN VURULAN EZGİ HAYATINI KAYBETTİ

05.08.2022 12:16

İZMİR'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi D.Ö. tarafından tabancayla vurulan Ezgi Özarslan (31) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi D.Ö. tarafından tabancayla vurulan Ezgi Özarslan (31) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen 28 Temmuz'da Mersinli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. D.Ö., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanım uzaması üzerine D.Ö., belinden çıkardığı tabancayla Özarslan'ın başına ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özarslan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ailesi tarafından Özarslan'ın organlarının bağışlandığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan onay beklendiği belirtildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan D.Ö'nün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ayrıca D.Ö, geçen 13 Mayıs'ta arkadaşı Derya Kılıç'ın (25) 4 katlı binanın terasından düşüp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili tutuklanmış ancak Kılıç'ın dengesini kaybedip düştüğünü söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı. D.Ö. hakkında, geçen 12 Nisan'da da Kılıç ile ev arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Hayatının baharında yaşamını yitiren Ezgi Özarslan'dan geriye ise bir yakının doğum gününde pasta taşırken çekilmiş olan görüntüleri kaldı.

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Hayatını kaybeden kadının organları başka bedenlerde yaşayacak Hayatını kaybeden kadının organları başka bedenlerde yaşayacak
Kaynak: DHA

Mersinli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN VURULAN EZGİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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