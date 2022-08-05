Boşanmak İstediği Eşi Tarafından Vurulan Ezgi Özarslan'ın Annesi Hastane Önünde Feryat Etti: "Benim Çocuğumu Devlet Korumadı" - Son Dakika
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Boşanmak İstediği Eşi Tarafından Vurulan Ezgi Özarslan'ın Annesi Hastane Önünde Feryat Etti: "Benim Çocuğumu Devlet Korumadı"

05.08.2022 15:59

İzmir'in Konak ilçesinde boşanmak istediği Deniz Özarslan tarafından tabanca ile vurulan ve beyin ölümü gerçekleşen Ezgi Özarslan'ın annesi hastane önünde feryat etti. Saldırı anında polise ulaşamamaktan şikayet eden acılı anne, "Benim çocuğumu devlet korumadı. Anaların canları yanıyor. Ocakları sönüyor. Bir kalleşin kurşunu. Sen nasıl devletsin, nasıl yakalayamıyorsun?" diye konuştu.

İzmir'in Konak ilçesinde boşanmak istediği Deniz Özarslan tarafından tabanca ile vurulan ve beyin ölümü gerçekleşen Ezgi Özarslan'ın annesi hastane önünde feryat etti. Saldırı anında polise ulaşamamaktan şikayet eden acılı anne, "Benim çocuğumu devlet korumadı. Anaların canları yanıyor. Ocakları sönüyor. Bir kalleşin kurşunu. Sen nasıl devletsin, nasıl yakalayamıyorsun?" diye konuştu.

Olay, 28 Temmuz Perşembe günü İzmir'in Konak ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kendisinden boşanmak isteyen eşi Ezgi Özarslan'ın iş yerine giden Deniz Özarslan, tartışma sonrasında silahı ile ateş etti. Yaralı olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ezgi Özarslan'ın beyin ölümü 31 Temmuz'da gerçekleşti.

Ezgi Özarslan için bekleyiş sürerken bugün Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplandı. Gözyaşlarıyla feryat eden acılı anne "Benim çocuğumu devlet korumadı" diye tepki gösterdi.

"112'YE BAĞLIYORSUN POLİS İSTİYORUM, MÜZİK DİNLETTİRİYOR"

Acılı anne sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şunları söyledi:

"Kapıma geldiler. Uzaklaştırması var dedim. Eşgalini, adresini verdim. 'Oğlum evladım benim kapımda işin ne?' dedim. Geliyor, bağırıyor, küfrediyor, darbediyor, gidiyor. Çıkarsam beni de kızımı da öldürür. 'Sen neden benim kapıma geliyorsun' dedim. Görevli ne diyor biliyor musunuz? 'Benim görevim bu. Buraya gelebilirim. O senin kapından içeri girerse o zaman müdahale edebilirim' diyor. Sen onu burada tut ki ben gelip yakalayayım. Sen beni 112'ye bağlıyorsun. 112 'Hasta mısın?' diyor. 'Polis istiyorum' diyorum. Polise bağlanıncaya kadar bana müzik dinlettiriyor. Bu kurşun 24 saniyede beynine girdi kızımın. Adam 24 saniyede kaçtı. Sen bana neyin müziğini dinlettiriyorsun. Bunu tutuklayın. Savcılıkta suç duyurum var. Karakolda suç duyurum var. Çankaya'daki aile içi şiddette suç duyurum var. Uzaklaştırma var. Kapıma geliyor. Arıyorum. İkisini dikiyorlar. Ekip geliyor, gidiyor. Bu adam geziyor bir alt sokağımda. Herkes kendi havasında. Bir sandalye, iktidar peşinde. Kadınlar tek tek gidiyor. Anaların canları yanıyor. Ocakları sönüyor. Bir kalleşin kurşunu. Sen nasıl devletsin, nasıl yakalayamıyorsun? Sen bu kadar mı basiretsiz bir emniyetsin."

Saldırı sonrasında kaçan Deniz Özarslan halen aranıyor.

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Kaynak: ANKA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanmak İstediği Eşi Tarafından Vurulan Ezgi Özarslan'ın Annesi Hastane Önünde Feryat Etti: 'Benim Çocuğumu Devlet Korumadı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanmak İstediği Eşi Tarafından Vurulan Ezgi Özarslan'ın Annesi Hastane Önünde Feryat Etti: "Benim Çocuğumu Devlet Korumadı" - Son Dakika
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