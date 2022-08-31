Dini nikahlı eşi 51 yerinden bıçakladı! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
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Dini nikahlı eşi 51 yerinden bıçakladı! Yaşam savaşı veriyor

31.08.2022 08:16
Dini nikahlı eşi 51 yerinden bıçakladı! Yaşam savaşı veriyor

İzmir'in Konak ilçesinde dini nikahlı eşiyle kıskançlık meselesi yüzünden tartışan kadın darp edildikten sonra 51 yerinden bıçaklandı. Durumu ağır olduğu öğrenilen tahlisiz kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi 2250 Sokak'ta bulunan bir eve misafirliğe giden Havva Ç. (20) ile dini nikahlı eşi E.D., 'kıskançlık' nedeniyle tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından evden çıkmak isteyen Havva Ç.'yi bıçakla rehin alan E.D., ilk önce darp etti, daha sonra bıçakla saldırarak yaraladı. Çığlık seslerini duyan vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

51 YERİNDE BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Havva Ç., ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Havva Ç.'nin 51 yerinde bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Dini nikahlı eşi tarafından önce darp edilen daha sonra da bıçakla yaralanan tahlisiz kadının hastanede yaşam mücadelesini sürdürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından suç aleti ile birlikte kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri kısa süre içerisinde şüpheli E.D.'nin saklandığı adresi tespit etti. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüpheli E.D.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler önceden tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli E.D., suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

4 AY ÖNCE TANIŞMIŞLAR

Öte yandan, Diyarbakır'dan boşanma aşamasındaki eşini terk edip İzmir'e geldiği öne sürülen Havva Ç.'nin 4 ay önce E.D. ile tanışıp dini nikah ile birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi.

Dini nikahlı eşi 51 yerinden bıçakladı! Yaşam savaşı veriyor
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Kaynak: İHA

Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşi 51 yerinden bıçakladı! Yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

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