Dini nikahlı eşini 51 kez bıçaklayan zanlı: Uyuşturucu kullanıp sırayla birbirimizi bıçakladık - Son Dakika
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Dini nikahlı eşini 51 kez bıçaklayan zanlı: Uyuşturucu kullanıp sırayla birbirimizi bıçakladık

01.09.2022 11:40

İzmir'in Konak ilçesinde dini nikahlı eşini 51 yerinden bıçaklayan zanlı, ifadesinde uyuşturucu kullandıklarını ve sırayla birbirlerini bıçakla yaraladıklarını söyledi.

4 ay önce boşanma aşamasındaki eşini terk edip Diyarbakır'dan İzmir'e gelen H. Ç. (20), E.D. (21) ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bir arkadaşlarının evine giderek uyuşturucu kullandıkları iddia edilen E.D.'nin (21) uyuşturucu madde kullandıktan sonra H. Ç.'yi bıçakla rehin aldığı öğrenildi.

51 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞTI

Talihsiz kadın, rehin alındığı evde darp edilip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanırken, H. Ç., ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde vücudunda 51 bıçak darbesi bulunduğu belirlenen Çevirgen, hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

SABIKA DOSYASI KABARIK

Olay yerinden suç aleti bıçakla birlikte kaçan E.D., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Buca ilçesine bağlı Çaldıran Mahallesi'nde saklandığı bir evde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının cinsel saldırı, gasp, kasten adam öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

GECE BOYUNCA UYUŞTURUCU KULLANILMIŞ İDDİASI

Zanlı E.D.'nin H.Ç.'yi, uyuşturucu madde etkisindeyken gece boyu rehin alıp darp ettiği ve bıçakla yaraladığı öğrenildi. Zanlının ifadesinde, H.Ç. ile birlikte metamfetamin adlı uyuşturucu kullandıklarını ve sırayla birbirlerini bıçakla yaraladıklarını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahlı eşini 51 kez bıçaklayan zanlı: Uyuşturucu kullanıp sırayla birbirimizi bıçakladık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dini nikahlı eşini 51 kez bıçaklayan zanlı: Uyuşturucu kullanıp sırayla birbirimizi bıçakladık - Son Dakika
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