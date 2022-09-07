Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, gece saat 03.15 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1217 sokak üzerinde, elinde siyah poşet bulunan bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek kendisini durdurdu. Yapılan kimlik incelemesinde Y.K. (32) olduğu belirlenen kişinin elindeki siyah poşet içerisinde ise bin 112 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünü olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, Konak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siyah poşetin içerisinden binin üzerinde sentetik hap çıktı - Son Dakika

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