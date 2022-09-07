Siyah poşetin içerisinden binin üzerinde sentetik hap çıktı - Son Dakika
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Siyah poşetin içerisinden binin üzerinde sentetik hap çıktı

07.09.2022 12:35
Siyah poşetin içerisinden binin üzerinde sentetik hap çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde elinde siyah poşet bulunan bir kişinin durumundan şüphelenen bekçi ekipleri, binin üzerinde sentetik hap ele geçirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde elinde siyah poşet bulunan bir kişinin durumundan şüphelenen bekçi ekipleri, binin üzerinde sentetik hap ele geçirdi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri, gece saat 03.15 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1217 sokak üzerinde, elinde siyah poşet bulunan bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek kendisini durdurdu. Yapılan kimlik incelemesinde Y.K. (32) olduğu belirlenen kişinin elindeki siyah poşet içerisinde ise bin 112 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ürünü olduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.K. ve poşet içerisindeki haplar, Boğaziçi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, İzmir, Konak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siyah poşetin içerisinden binin üzerinde sentetik hap çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siyah poşetin içerisinden binin üzerinde sentetik hap çıktı - Son Dakika
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