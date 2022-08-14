İş yerinde tabancayla öldürüldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, İbrahim Karaaslan, iş yerine gelen R.Y. tarafından alacak tartışmasında tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan R.Y. yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir handa meydana geldi. Burada esnaf olan Karaaslan ile iş yerine gelen R.Y. arasında iddiaya göre alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Y., Karaaslan'a tabancayla ateş edip kaçtı. Karaaslan kanlar içinde yerde kalırken, diğer esnafın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Karaaslan, ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaaslan burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karaaslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.