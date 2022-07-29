Balıkçıların yer kavgası cinayetle bitti - Son Dakika
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Balıkçıların yer kavgası cinayetle bitti

29.07.2022 13:13
Balıkçıların yer kavgası cinayetle bitti

İzmir'in Konak ilçesinde iki amatör balıkçının sahildeki yer kavgası cinayetle bitti.

İzmir'in Konak ilçesinde iki amatör balıkçının sahildeki yer kavgası cinayetle bitti. Meydana gelen silahlı kavgada bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan cinayet şüphelisi kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah 10.00 sıralarında Karataş Gün Batımı İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amatör olta balıkçılığı yapan Saim Baş (59) ile S.A. arasında balık tutacak yer yüzünden tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce çevredekilerin müdahalesi üzerine kavga sonlandı ve S.A. olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra Baş ile kavga ettikleri yere geri dönen S.A., yanında getirdiği silahla Saim Baş'a ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Baş, yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alınırken, yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Saim Baş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli S.A. kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Karataş, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkçıların yer kavgası cinayetle bitti - Son Dakika

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