İzmir'de amatör balıkçının öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de amatör balıkçının öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama

30.07.2022 17:46
İzmir'de amatör balıkçının öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde, iki amatör balıkçının sahildeki yer kavgasında bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesi olayında gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, iki amatör balıkçının sahildeki yer kavgasında bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesi olayında gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabah 10.00 sıralarında Karataş Gün Batımı İskelesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amatör olta balıkçılığı yapan Saim Baş (59) ile S.A. arasında balık tutacak yer yüzünden tartışma çıktı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce çevredekilerin müdahalesi üzerine kavga sonlandı ve S.A. olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra Baş ile kavga ettikleri yere geri dönen S.A., yanında getirdiği silahla Saim Baş'a ateş etti. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan Baş, yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alınırken, yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Baş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tutuklandı

Öte yandan, olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan şüpheli S.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Karataş, kavga, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de amatör balıkçının öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de amatör balıkçının öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama - Son Dakika
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