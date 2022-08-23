İNCİR AĞACINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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İNCİR AĞACINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ

23.08.2022 19:53

İZMİR'in Konak ilçesinde, incir toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düşen Havva Ünlü (61) hayatını kaybetti.

İZMİR'in Konak ilçesinde, incir toplamak için çıktığı ağacın dalının kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düşen Havva Ünlü (61) hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Murat Mahallesi 2519 sokakta meydana geldi. Müstakil evinin bahçesindeki incir ağacına, meyve toplamak için çıkan Havva Ünlü, bir süre sonra ağacın dalının kırılması üzerine metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ünlü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ligili çalışma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İNCİR AĞACINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İNCİR AĞACINDAN DÜŞEN KADIN ÖLDÜ - Son Dakika
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