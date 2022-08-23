İzmir'de incir ağacından düşen kadın öldü - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de incir ağacından düşen kadın öldü

23.08.2022 18:21

İzmir'in Konak ilçesinde incir toplamak üzere çıktığı ağaçtan düşen 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde incir toplamak üzere çıktığı ağaçtan düşen 61 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Murat Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Havva Ünlü, meyve toplamak için bahçesindeki incir ağacına çıktı.

Ünlü, dalın kırılması sonucu yaklaşık 4 metre yüksekten beton zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Havva Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ünlü'nün cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

YORUMLAR
500
İzmir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu İzmir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu AK Parti'li Dağ ve Sürekli'den Tunç Soyer'e Gediz Nehri tepkisi AK Parti'li Dağ ve Sürekli'den Tunç Soyer'e Gediz Nehri tepkisi Bahçesine ektiği kenevirler, polisin dikkatinden kaçmadı Bahçesine ektiği kenevirler, polisin dikkatinden kaçmadı
Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de incir ağacından düşen kadın öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 23:22:46. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de incir ağacından düşen kadın öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement