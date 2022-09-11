İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayan yaşlı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayan yaşlı adam yaşamını yitirdi

11.09.2022 05:40

Konak ilçesinde kağıt toplayan kişi, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Taksi ise kağıt toplayan Gökmen Durmuş'a vurduktan sonra bir araca çarparak durabildi. Durmuş'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Konak ilçesinde 30 yaşındaki D.B. (30) idaresindeki ticari taksi, İsmet Kaplan Mahallesi Fevzipaşa Bulvarı'ndan Basmane Gar istikametine giderken yolun kenarında kağıt toplayan Gökmen Durmuş'a (67), sonra da park halindeki otomobile çarptı.

Kağıt toplayan yaşlı adam, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan taksi sürücüsü D.B. ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durmuş'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kağıt toplayan yaşlı adam, ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Kaynak: AA

Basmane, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayan yaşlı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayan yaşlı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika
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