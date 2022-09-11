Konak ilçesinde 30 yaşındaki D.B. (30) idaresindeki ticari taksi, İsmet Kaplan Mahallesi Fevzipaşa Bulvarı'ndan Basmane Gar istikametine giderken yolun kenarında kağıt toplayan Gökmen Durmuş'a (67), sonra da park halindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan taksi sürücüsü D.B. ise ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durmuş'un cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayan yaşlı adam yaşamını yitirdi - Son Dakika