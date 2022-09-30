Denetimlerde ekipler, vatandaşların araçlarını park etmelerini engelleyen ya da park eden şahıslar üzerinden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 65 kişi hakkında ilgili yasa gereği işlem yaptı.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de korsan otoparkçılık yapan 65 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.