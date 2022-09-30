İzmir'de korsan otoparkçılık yapan 65 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de korsan otoparkçılık yapan 65 kişiye işlem yapıldı

30.09.2022 12:42
İzmir'de korsan otoparkçılık yapan 65 kişiye işlem yapıldı

İzmir'in Konak ilçesinde korsan otoparkçılık yaptıkları belirlenen 65 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde korsan otoparkçılık yaptıkları belirlenen 65 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Konak'ta sürücülerden para talep ederek korsan otoparkçılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Denetimlerde ekipler, vatandaşların araçlarını park etmelerini engelleyen ya da park eden şahıslar üzerinden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 65 kişi hakkında ilgili yasa gereği işlem yaptı.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de korsan otoparkçılık yapan 65 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de korsan otoparkçılık yapan 65 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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