İzmir'in Konak İlçesinde Metro Vagonu Yer Altı Park Alanı İnşaatında Meydana Gelen Göçüğün Ardından...

IHAAW104237-ASA/15-03-2019- İzmir'in Konak ilçesinde metro vagonu yer altı park alanı inşaatında meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 2 kişiden birine ulaşıldı.

IHAAW104237-ASA/15-03-2019



- İzmir'in Konak ilçesinde metro vagonu yer altı park alanı inşaatında meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 2 kişiden birine ulaşıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre ekipler, yağmur altında ulaştıkları bir kişiyi çıkarmaya çalışıyor. 15.03.2019 10: 42: 37 TSI

NNNN - İZMİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı

İzmir'deki Göçükte Kalan Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı

Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı

Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı