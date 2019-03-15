İzmir'in Konak İlçesinde Metro Vagonu Yer Altı Park Alanı İnşaatında Meydana Gelen Göçüğün Ardından...
42 dakika önce
IHAAW104237-ASA/15-03-2019- İzmir'in Konak ilçesinde metro vagonu yer altı park alanı inşaatında meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 2 kişiden birine ulaşıldı.
IHAAW104237-ASA/15-03-2019
- İzmir'in Konak ilçesinde metro vagonu yer altı park alanı inşaatında meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 2 kişiden birine ulaşıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre ekipler, yağmur altında ulaştıkları bir kişiyi çıkarmaya çalışıyor. 15.03.2019 10: 42: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:48 Kaynak: İHA
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