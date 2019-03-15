Son Dakika Haberleri: İzmir'in Konak İlçesinde Metro Vagonu Yer Altı Park Alanı İnşaatında Meydana Gelen Göçüğün Ardından...

İzmir'in Konak İlçesinde Metro Vagonu Yer Altı Park Alanı İnşaatında Meydana Gelen Göçüğün Ardından...

42 dakika önce

IHAAW104237-ASA/15-03-2019- İzmir'in Konak ilçesinde metro vagonu yer altı park alanı inşaatında meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 2 kişiden birine ulaşıldı.

İzmir'in Konak İlçesinde Metro Vagonu Yer Altı Park Alanı İnşaatında Meydana Gelen Göçüğün Ardından..., System.String[]
IHAAW104237-ASA/15-03-2019

- İzmir'in Konak ilçesinde metro vagonu yer altı park alanı inşaatında meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 2 kişiden birine ulaşıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre ekipler, yağmur altında ulaştıkları bir kişiyi çıkarmaya çalışıyor. 15.03.2019 10: 42: 37 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:48 Kaynak: İHA

Konak, İzmir, 3. Sayfa
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