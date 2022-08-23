Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti

23.08.2022 18:16
Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Murat Mahallesi 2519 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve toplamak için evinde bulunan incir ağacına çıkan Havva Ünlü (61), dalın kopmasının ardından evinin dışında bulunan sokağa düştü. Yaklaşık 6 yükseklikten beton zemine düşen Ünlü'yü gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Havva Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çalışma yaptı

Talihsiz kadının hayatını kaybettiği bölgede, polis ekipleri çalışma yürütürken, Olay yeri İnceleme ekipleri de incelemelerde bulundu. Havva Ünlü'nün cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meyve toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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