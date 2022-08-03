İzmir'de sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilogram midyeye el konuldu - Son Dakika
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İzmir'de sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilogram midyeye el konuldu

03.08.2022 17:49
İzmir'de sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilogram midyeye el konuldu

İzmir'in Konak ilçesinde midye üretimi yapılan işletmeye yapılan denetimde sağlıksız koşullarda üretim yapıldığı tespit edilen 250 kilogram midyeye el konuldu.

İzmir'in Konak ilçesinde midye üretimi yapılan işletmeye yapılan denetimde sağlıksız koşullarda üretim yapıldığı tespit edilen 250 kilogram midyeye el konuldu. Üretim yapılan işletmeye de yasal işlem uygulandı.

Konak İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine denetim yapmak için bir imalathaneye gitti. İmalathanede yerde bulunan ve sağlıksız koşullarda üretimi yapılan midye, midye dolma ve iç pilavlar dikkat çekti. Ekipler olayla ilgili rapor tutarken, görüntülenen midye dolma imalathanesi mide bulandırdı.

Denetimde sağlıksız koşullarda üretildiği ve satışa sunulmaya hazır hale getirildiği tespit edilen 250 kilogram midye, midye dolma ve iç pilav ürününe el konulurken, onaysız faaliyet gösteren işletmeye yasal işlem uygulandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilogram midyeye el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de sağlıksız koşullarda üretilen 250 kilogram midyeye el konuldu - Son Dakika
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