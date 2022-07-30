İzmir'deki "amatör balıkçı" cinayetinde şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'deki "amatör balıkçı" cinayetinde şüpheli tutuklandı

30.07.2022 19:01
İzmir'deki "amatör balıkçı" cinayetinde şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde oltayla balık avlarken yer tartışması yaşadığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde oltayla balık avlarken yer tartışması yaşadığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Karataş Gün Batımı İskelesi'ndeki olayın ardından polis ekiplerince yakalanan S.A'nın, emniyetteki işlemi tamamlandı.

S.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karataş Gün Batımı İskelesi'nde dün, oltayla balık avlayan amatör balıkçılar Saim Baş (59) ile S.A. arasında çıkan yer tutma tartışması kavgaya dönüşmüştü.

Kavganın ardından buradan ayrılan ve sonra tabancayla dönen S.A, Saim Baş'a ateş ederek kaçmıştı.

Hastaneye kaldırılan Saim Baş kurtarılamamış, şüpheli ise kısa süre sonra yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
İzmir'de amatör balıkçının öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama İzmir'de amatör balıkçının öldürülmesine ilişkin 1 tutuklama İzmir'de amatör balıkçıların yer kavgasında 1 kişi öldü İzmir'de amatör balıkçıların yer kavgasında 1 kişi öldü
Kaynak: AA

Karataş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki 'amatör balıkçı' cinayetinde şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:25 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan: Bu yıl için fındık alım fiyatı 54 lira olacak
18:20 Ordu'da konuşma yapan Erdoğan, 6'lı masayı hedef alan pankart hakkında "Benim Ordulum böyle haddini bildirir" dedi
18:00 Beşiktaş'tan, Emirhan İlkhan açıklaması! Kalması yönünde görüşmeler sürüyor
17:48 Erdoğan'ın, "Fındık kaç lira olsun?" sorusuna "Ordu'nun plakası 52" cevabını veren vatandaş kahkahaya boğdu
17:37 Ali Koç'un genç Fenerbahçe taraftarları için kullandığı "sazan" kelimesi sosyal medyayı ikiye böldü!
17:18 Mansur Yavaş, çürüyen Ankapark için Adalet Bakanlığı'na dava açacak!
16:47 William Carvalho'dan transfer iddialarını güçlendiren hamle! Galatasaray'ın sosyal medya paylaşımını beğendi
16:40 Sivas'ta KKKA hastalığı nedeniyle tedavi gören 62 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 19:02:21. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'deki "amatör balıkçı" cinayetinde şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement