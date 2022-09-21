İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
B.S. idaresindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki tramvay durağında yolun karşısına geçmeye çalışan güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya (40) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Onaylı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobili sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika